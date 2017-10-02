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تعرفي على أنواع الحليب وكميته اللازمة لطفلك

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مصراوي Masrawy

تعرفي على أنواع الحليب وكميته اللازمة لطفلك

04:20 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

تعرفي على أنواع الحليب وكميته اللازمة لطفلك

تعرفي على أنواع الحليب وكميته اللازمة لطفلك

 (د ب أ)

قال البروفيسور برتولد كوليتسكو إن اللبن يتمتع بأهمية كبيرة للأطفال، حيث إنه يحتوي على بروتين عالي القيمة الغذائية، وكذلك الكالسيوم المهم لنمو العظام والحفاظ على ثباتها واستقرارها.

وأوضح أستاذ التغذية الألماني أن اللبن المقصود هنا هو اللبن الحيواني، حيث إن حليب الشوفان أو المنتجات الصناعية الأخرى لا تحتوي على نفس البروتينات ولا حتى الكالسيوم.

وأضاف كوليتسكو أن خلال السنة الأولى من العمر ينبغي أن يتناول الطفل لبن الأم فقط أو اللبن الصناعي، وبدءً من السنة الثانية يمكن للطفل شرب كوب إلى كوبين من الحليب الحيواني يومياً. وبعد ذلك، يمكنه شرب كمية أكبر أو أقل.

ومن ناحية أخرى، أشار كوليتسكو إلى إن شرب نصف لتر من اللبن أو أكثر في اليوم له أضراره بالنسبة للبالغين، حيث تمد هذه الكمية الجسم بالكثير من السعرات الحرارية، كما أن اللبن يحتوي على العديد من المشبعة.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يتحمل بعض الأشخاص تناول كميات كبيرة من اللاكتوز الموجود في اللبن، وعلى الرغم من هذا لا ينصح بتخليهم الكامل عن اللبن، بل يوصى بشرب اللبن بكمية لا تسبب إجهادًا شديدًا على الأمعاء.

 

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