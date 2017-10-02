تأجيل محاكمة 8 عاطلين قتلوا جارهم بسبب خلافات الجيرة لـ 3 ديسمبر

كتب – محمود السعيد:

قررت الدائرة 17 جنايات شمال الجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 8 عاطلين في اتهامهم بقتل جارهم بمنطقة العجوزة لجلسة 3 ديسمبر، للاطلاع والمستندات.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي، وإيهاب محمد الطنطاوي، ومحمد مصطفى بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى وأيمن محمود.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة العجوزة، بلاغًا يفيد بمقتل شخص على يد 8 من جيرانه بسبب خلافات الجيرة بمنطقة العجوزة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة برقم 14059 لسنة 2013، جنايات العجوزة.