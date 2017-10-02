أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط شبكة مثليين داخل شقة سكنية في النزهة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط مثليين داخل شقة سكنية في النزهة

04:09 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

ضبط شبكة مثليين داخل شقة سكنية في النزهة

ضبط شبكة مثليين داخل شقة

كتب ـ علاء عمران:

أكد مصدر أمني بمديرية امن القاهرة، أن ضباط الإدارة العامة لمكافحة الآداب، ألقوا القبض على شبكة للممارسة الأعمال المنافية للآداب ضمت ٣ مثليين في شرق القاهرة .

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي، أن معلومات وردت إلى ضباط الإدارة تفيد بقيام شاب بإدارة شقة سكنية بمنطقة مساكن الشيراتون للأعمال المنافية للآداب وممارسة الشذوذ، مستخدمًا وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض على الأعمال المخلة بالمجتمع المصري.

و تابع المصدر؛ باتخاذ الإجراءات القانونية تم مداهمة الشقة المذكورة، وتم ضبط ٣ شباب مثليين، أحدهم يرتدى ملابس نسائية.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "DNA" يحسم خلاف بين أسرتين حول إثبات نسب مصاب حادث قطار الإسكندرية

    أخبار

  • 20 ضابطاً في "مهمة رسمية" لفك لغز العثور على جثة فتاة مقطعة بالساطور

    أخبار

  • مدير أمن القاهرة يتفقد مدارس بالعاصمة ويأمر بإزالة الإشغالات من محيطها

    أخبار

  • تعزيزات أمنية بمستشفى قصر العيني لتأمين خروج جثمان مهدي عاكف

    أخبار

إعلان

12928bd502.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"