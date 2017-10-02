ضبط شبكة مثليين داخل شقة سكنية في النزهة

كتب ـ علاء عمران:

أكد مصدر أمني بمديرية امن القاهرة، أن ضباط الإدارة العامة لمكافحة الآداب، ألقوا القبض على شبكة للممارسة الأعمال المنافية للآداب ضمت ٣ مثليين في شرق القاهرة .

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي، أن معلومات وردت إلى ضباط الإدارة تفيد بقيام شاب بإدارة شقة سكنية بمنطقة مساكن الشيراتون للأعمال المنافية للآداب وممارسة الشذوذ، مستخدمًا وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض على الأعمال المخلة بالمجتمع المصري.

و تابع المصدر؛ باتخاذ الإجراءات القانونية تم مداهمة الشقة المذكورة، وتم ضبط ٣ شباب مثليين، أحدهم يرتدى ملابس نسائية.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.