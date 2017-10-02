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6 نصائح تخلص طفلك من الكسل والخمول في الفصل

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مصراوي Masrawy

6 نصائح تخلص طفلك من الكسل والخمول في الفصل

04:18 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

6 نصائح تخلص طفلك من الكسل والخمول في الفصل

6 نصائح تخلص طفلك من الكسل والخمول في الفصل

كتب - هشام عواض:

تشتكي بعض الأمهات من قلة النشاط لدى أطفالهن، وشعورهم بالخمول والكسل خلال يومهم الدراسي، وهو ما يؤثر على قدرتهم على استيعابهم ومستواهم الدراسي مع الوقت.

وقال الدكتور حسام علي صالح، استشاري التنمية البشرية، لـ"مصراوي" إن هناك عدة أسباب تؤدي لإصابة الأطفال بالكسل والخمول خلال اليوم الدراسي، وترجع لعوامل نفسية أو عضوية أو أوقات النوم، ولعلاج هذه المشكلة، هناك عدد من النصائح، وهي:

1 - تنظيم وقت النوم للحصول على الجرعة الكافية من النوم، وتجنب السهر وأن يكون وقت النوم ما بين 6:8 ساعات يوميًا.

2 - البحث حول وجود مشاكل في المدرسة أم لا؟، وذلك لأن ربما ينفر الطفل من مدرس معين، ويلجأ للنوم والكسل وعدم التفاعل للهروب من المادة والمشاركة.

3 - الحصول على التغذية الصحية السليمة، لأن سوء التغذية يؤدي لحدوث مشاكل صحية للطفل وعدم حصوله على التركيز اللازم.

4 - المتابعة الدورية لصحة الطفل العامة وإجراء التحليلات، فربما يكون الكسل بسبب مرض أو مشكلة صحية.

5 - التأكد من أن الطفل يدرس في بيئة مناسبة، لأن عدم تأقلم الطفل مع المدرسة وزملائه والجو العام فسيجعله ينفر ولا يهتم بالدراسة.

6 - تقديم التشجيع الدائم، لأن ذلك يؤدي لزيادة حرص الطفل على المشاركة وحب الدراسة.

 

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مصراوي Masrawy

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