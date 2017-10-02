الأهلي يصل القاهرة بعد لقاء النجم الساحلي
الأهلي يصل القاهرة بعد لقاء النجم الساحلي
04:13 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
كتب- طه عبيد:
وصلت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين، بعثة فريق النادي الأهلي قادمة من تونس، بعد ملاقاة الفريق للنجم الساحلي أمس، والتي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
وقضى الأهلي 10 أيام بتونس أدى خلالها مباراتي الترجي الأسبوع الماضي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ثم النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي البطولة.
وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن الفريق وصل على رحلة "مصرللطيران رقم 844" القادمة من تونس وتم إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار دون أي مشكلات، وتقام مباراة العودة بين الفريقين في برج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري.
من جانبها قامت سلطات المطار بإعلان حالة الطوارئ والدفع بتشكيلات أمن مركزي، لتأمين وصول فريق النادي الأهلي من تونس.
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