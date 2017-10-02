ألمانيا تعرب عن صدمتها إزاء حادث إطلاق النار في لاس فيجاس
ألمانيا تعرب عن صدمتها إزاء حادث إطلاق النار في لاس فيجاس
04:12 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
حادث لاس فيجاس
لاس فيجاس/برلين- (د ب أ):
أعربت الحكومة الألمانية عن بالغ صدمتها إزاء حادث إطلاق النار في لاس فيجاس.
وكتب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نشعر بذهول وصدمة بالغة إزاء وقائع القتل في لاس فيجاس... أرواح كثير زهقت".
وأعرب زايبرت عن مواساته للناجين، متمنيا لهم التحلي بكثير من القوة.
وكان رجل فتح النار على مشاركين في مهرجان موسيقي بمدينة لاس فيجاس الأمريكية مساء أمس الأحد (التوقيت المحلي). وأسفر الهجوم عن مقتل 50 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من مئتي آخرين.
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