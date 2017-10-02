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ألمانيا تعرب عن صدمتها إزاء حادث إطلاق النار في لاس فيجاس

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مصراوي Masrawy

ألمانيا تعرب عن صدمتها إزاء حادث إطلاق النار في لاس فيجاس

04:12 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

ألمانيا تعرب عن صدمتها إزاء حادث إطلاق النار في لاس فيجاس

حادث لاس فيجاس

لاس فيجاس/برلين- (د ب أ):

أعربت الألمانية عن بالغ صدمتها إزاء حادث إطلاق النار في لاس فيجاس.

وكتب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نشعر بذهول وصدمة بالغة إزاء وقائع القتل في لاس فيجاس... أرواح كثير زهقت".

وأعرب زايبرت عن مواساته للناجين، متمنيا لهم التحلي بكثير من القوة.

وكان رجل فتح النار على مشاركين في مهرجان موسيقي بمدينة لاس فيجاس الأمريكية مساء أمس الأحد (التوقيت المحلي). وأسفر الهجوم عن مقتل 50 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من مئتي آخرين.

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مصراوي Masrawy

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