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سامح شكري يبحث مع وزير الخارجية اليمني مستجدات الأزمة

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مصراوي Masrawy

سامح شكري يبحث مع وزير الخارجية اليمني مستجدات الأزمة

04:08 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

سامح شكري يبحث مع وزير الخارجية اليمني مستجدات الأزمة

شكري يلتقي نظيره اليمني

القاهرة – (مصراوي):
استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاثنين، وزير خارجية اليمن عبد الملك المخلافي، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى القاهرة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري أكد في بداية اللقاء على العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين البلدين، واستمرار الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار اليمن.

وأضاف أن الوزير شكري شدد على أنه لا حل عسكري للأزمة اليمنية، وأن الحاجة باتت ملحة للتوصل لحل سياسي شامل يجنب البلاد مخاطر الانزلاق في صراع ممتد، ويخفف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية اليمني عن شكره وتقديره للدعم السياسي الذي طالما قدمته لليمن في مختلف المحافل الدولية، وأثنى في هذا الإطار على الجهود التي تبذلها الدبلوماسية المصرية لدعم قضية اليمن، وخص بذلك ما بذلته بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف في إطار رئاستها للمجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان، حيث تم تقديم مشروع القرار العربي حول حقوق الإنسان في اليمن وبناء التوافق المطلوب حوله بما يسهم في دعم وتطوير قدرات اللجنة الوطنية اليمنية المعنية بهذه المسألة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن الوزير اليمني تناول خلال اللقاء عددا من الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأوضاع اليمنيين المقيمين فى مصر، كما حرص على اطلاع الوزير شكري بشكل مفصل على آخر مستجدات المشهد اليمني على الصعيدين السياسي والأمني، ونتائج مشاوراته مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية في هذا الصدد.

وذكر أبو زيد أن الوزير أكد على دعم مصر لجهود التسوية السلمية التي يقودها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، مشيراً إلى أهمية حث كافة الأطراف الفاعلة في الأزمة لاستخدام نفوذها على جماعة الحوثيين وعلى عبد الله صالح للعودة للتفاوض والتعاطي بإيجابية مع المبادرات المطروحة للحل.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتباحث خلال الفترة المقبلة لمتابعة الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية.

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مصراوي Masrawy

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