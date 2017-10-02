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الحمد لله يعلن تسلم الحكومة الفلسطينية مهام قطاع غزة

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مصراوي Masrawy

الحمد لله يعلن تسلم الفلسطينية مهام قطاع غزة

04:03 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

الحمد لله يعلن تسلم الحكومة الفلسطينية مهام قطاع غزة

كتب - سامي مجدي:
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله تسلم حكومة الوفاق الوطني مهام إدارة قطاع غزة وفقا لاتفاق القاهرة.

وقال الحمد لله في كلمة ألقاها اليوم في أول زيارة للقطاع منذ 2015، إن صائل الفلسطينية انحازت للمصلحة العليا للمواطن الفلسطيني وأن الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تكون إلا من خلال وحدة جغرافية بين رام الله والقطاع.

وأشار إلى "إنهاء تداعيات الانقسام المؤلمة وإعادة بناء القطاع والانطلاق نحو الوحدة."
وأشاد الحمد لله بالجهود المصرية لإنجاز المصالحة الفلسطينية-الفلسطينينة.

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مصراوي Masrawy

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