الحمد لله يعلن تسلم الحكومة الفلسطينية مهام قطاع غزة
الحمد لله يعلن تسلم الحكومة الفلسطينية مهام قطاع غزة
04:03 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
كتب - سامي مجدي:
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله تسلم حكومة الوفاق الوطني مهام إدارة قطاع غزة وفقا لاتفاق القاهرة.
وقال الحمد لله في كلمة ألقاها اليوم في أول زيارة للقطاع منذ 2015، إن صائل الفلسطينية انحازت للمصلحة العليا للمواطن الفلسطيني وأن الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تكون إلا من خلال وحدة جغرافية بين رام الله والقطاع.
وأشار إلى "إنهاء تداعيات الانقسام المؤلمة وإعادة بناء القطاع والانطلاق نحو الوحدة."
وأشاد الحمد لله بالجهود المصرية لإنجاز المصالحة الفلسطينية-الفلسطينينة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
التعاون الإسلامي ترحّب بالخجهود المصرية لإنجاز المصالحة الفلسطينية
-
رئيس الوزراء الفلسطيني من غزة: الحكومة تسلمت مهامها بموجب اتفاق القاهرة
-
-
رئيس الوزراء الفلسطيني يزور قطاع غزة في اختبار للمصالحة
إعلان
إعلان