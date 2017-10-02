السجن 15 عاما لموظف بـ«قضايا الدولة» لاستيلائه على 9 ملايين جنيه

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جابر عبد الحميد، اليوم الإثنين، بالسجن لمدة 15 سنة لموظف بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية، لاستيلائه على 9 ملايين جنيه، والتزوير في محررات رسمية وألزمته برد المبالغ المستولى عليها.

تعود الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا بقيام المتهم المذكور ويدعى "محمد . ع . م"، رئيس قسم بالوحدة الحسابية بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية"، بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من البنوك وذلك بتقديمه مستندات مزورة منسوب صدورها لهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية، تفيد على خلاف الحقيقة اقتراض العاملين بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية قيمة المبالغ المتحصل عليها ذلك بضمان محل وظيفتهم، بعد تزوير محررات رسمية.

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ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الاستيلاء 9 ملايين جنيه و 377 ألفا و23 جنيهًا مستغلا صفتة الوظيفية.