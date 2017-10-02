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«النواب» يعلن خلو مقعد النائب هرقل وفقي في جرجا

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«النواب» يعلن خلو مقعد النائب هرقل وفقي في جرجا «النواب» يعلن خلو مقعد النائب هرقل وفقي في جرجا

التحرير

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أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن خلو مكان النائب المتوفى هرقل محمد وفقي، عضو حزب مستقبل وطن بالدائرة الثامنة، جرجا بمحافظة سوهاج، بعد تلاوة الخطاب الوارد من وزير الداخلية، إنفاذا للمادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بإبلاغ البرلمان بوفاة أي عضو خلال 3 أيام.

وشهدت القاعة الرئيسية للبرلمان، اليوم، الإثنين خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث، تصفيقا حارا عندما قرأ عبد العال، خطاب وزير الداخلية بإبلاغ البرلمان وفاة النائب.

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وقال عبد العال: «يعز علي أن أنعي النائب هرقل، لقد كان الفقيد الراحل نموذجا للأخلاق، والأداء البرلماني والالتزام، وكان نموذجا مُشرفا، أدعوكم للوقوف وقراءة الفاتحة».

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