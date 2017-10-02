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إخلاء سبيل صديق المتهم برفع علم المثليين في حفل «مشروع ليلى»

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إخلاء سبيل صديق المتهم برفع علم المثليين في حفل «مشروع ليلى» إخلاء سبيل صديق المتهم برفع علم المثليين في حفل «مشروع ليلى»

التحرير

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قامت الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط، صباح اليوم، بإخلاء سبيل المدعو "علي فرج"، الشاب الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه بصحبة "أحمد علاء" أحد المتهمين الرئيسين في قضية رفع علم "المثليين"، خلال حفل فرقة "مشروع ليلى"، الذي أقيم في أحد المولات التجارية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة يوم الجمعة قبل الماضي.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت المتهمين "أحمد علاء وعلى فرج" خلال تواجدهما بالحفل، وتتبعتهما حتى ألقت القبض عليهما في دمياط.

وألقت قوات الأمن القبض على سبعة أشخاص يوم الإثنين الماضي بتهمة "الترويج للشذوذ الجنسي، والتحريض على الفسق والفجور".

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وذكر بيان لوزارة الداخلية أن المتهمين السبعة رفعوا أعلام المثلية الجنسية، وحرضوا على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وذلك أثناء حفل "مشروع ليلى".

وبدورها فتحت النيابة العامة تحقيقا في الواقعة، وطلبت تقرير الطب الشرعي بـ"فحص" المتهمين.

و«مشروع ليلى» هي فرقة لبنانية لموسيقى الروك البديل، تشكلت في بيروت عام 2008، وتتكون من خمسة أعضاء، أحدهم يدعى حامد سنّو، ويعلن مثليته الجنسية.

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التحرير

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