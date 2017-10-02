عبد العال يطالب الحكومة بضبط الأسعار وتحسين جودة الخدمات

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دعا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، لبذل مزيد من الجهد لضبط الأسعار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حتى يرى المواطن نتائج الخدمات في أقرب وقت ممكن.

وقال عبد العال في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث، اليوم، الإثنين، موجها حديثه للحكومة: «لقد تحملتم المسئولية في ظروف صعبة، واتخذتم قرارات اقتصادية بدعم من القيادة السياسية بكل صبر وتحمل، بما يجعل للبلاد طاقة أمل في الفترة المقبلة».

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وأضاف: «أقول للرأي العام إن الدولة وجميع مؤسساتها وفي مقدمتها البرلمان حريصة على تحقيق مصالح المواطنين، ونسعى لتحسين طموحاته، ونعلم ما تحملته الحكومة في سبيل استقرار الوطن ونعاهدها في الاستمرار بتحمل المسئولية بصدق».