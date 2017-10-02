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عبد العال يحذر المسيئين للبرلمان: ساعة الحساب قربت

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عبد العال يحذر المسيئين للبرلمان: ساعة الحساب قربت عبد العال يحذر المسيئين للبرلمان: ساعة الحساب قربت

التحرير

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حذر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، كل من «تعمد تشويه البرلمان والإساءة إليه»، مؤكدا أن «البرلمان كان عصيا على المحاولات السابقة لتشويهه».

وقال عبد العال، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث، اليوم، الإثنين، إن البرلمان فرض عقوبات على كل من أساء إليه خلال الفترة الماضية. ولفت إلى حرص البرلمان على محاسبة المقصرين بتوقيع الجزاء الرادع والمناسب مع الأفعال المخالفة، مضيفا أن «ساعة الحساب اقتربت في الأسابيع المقبلة». 

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كان الدكتور علي عبد العال قد بدأ الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث، بتهديد النواب برفع الجلسة في حالة عدم الجلوس في مقاعدهم، مطالبا الوزراء بعدم التوقيع على أية أوراق يقدمها لهم النواب. 

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التحرير

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