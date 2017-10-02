بمشاركة الشباب.. حي الوايلي: رفع كفاءة 6 شوارع ومدرسة

كتبت- ندى الخولي:

صرح اللواء طارق عبد العظيم، رئيس حي الوايلي، بأنه تم تفعيل حملة بالتنسيق مع شباب الحي بعنوان "خليك إيجابي.. من أجل حي متميز" بالعمل والمشاركة فيها مع رئاسة حي الوايلي، لرفع كفاءة الشوارع والمنشآت.

وأوضح عبدالعظيم في تصريحات صحفية، إنه تمت أعمال نظافة وتشجير ورفع بلدورات في شارع إبراهيم الدسوقي وشارع السكاكيني وشارع فاطمة النبوية، كما تم رفع البلدورات ورفع المخلفات ورفع سلاسل حديدية وإنارة في شارع القائد بمنشية ناصر وشارع ماهر باشا وتم إعمال دهان سور وإنارة وتشجير فى مدرسة الجلال التجريبية للغات.

ووزع الشباب المشارك في الحملة، الأنابيب على المواطنين بمنشية ناصر.

وأكد رئيس الحي، أن الحملات مستمرة بكافة شوارع ومناطق الحي لرفع كفاءة منظومة النظافة به، وتأتي في إطار تعليمات عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بتفعيل الدور الإيجابي الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية كافة في دعم مخططات التنمية الشاملة ومشاريع التطوير بالمشاركة للأجهزة الحكومية.