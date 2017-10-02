بابا الفاتيكان عن حادث لاس فيجاس: "مأساة عبثية"

روما- (د ب أ):

أعرب البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، عن مواساته لضحايا هجوم لاس فيجاس وذويهم، ووصف الحادث بأنه "مأساة عبثية".

ونشر الفاتيكان نص البرقية التي أرسلها البابا اليوم، الاثنين، إلى أسقف لاس فيجاس جوزيف انتوني بيبي، والتي قال فيها :" صلواتي من أجل كل مصابي وقتلى الاعتداء".

واشاد البابا في البرقية بعمل الشرطة والمعاونين المتواجدين في مسرح الجريمة.

وكان رجل فتح النار على مشاركين في مهرجان موسيقي بمدينة لاس فيجاس الأمريكية مساء أمس الأحد (التوقيت المحلي).

وأسفر الهجوم عن مقتل 50 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من مئتين آخرين.