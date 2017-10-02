شرطة لاس فيجاس: مطلق النار ربما يكون قتل نفسه

واشنطن- (د ب أ):

قالت شرطة لاس فيجاس اليوم، الاثنين، إن الرجل الذي قتل 50 شخصا وأصاب أكثر من 200 كان ميتا عندما اقتحم رجال الشرطة غرفته الفندقية، التي تطل على الحفل الموسيقي الذي تم استهدافه .

وقال رئيس الشرطة جوي لومباردو " نعتقد أن المشتبه به قتل نفسه قبل دخولنا".

وجاء في بيان الشرطة أن ستيفن كريج بادوك، 64 عاما، من مدينة ميسكيت بولاية نيفادا، على بعد 140 كيلومترا شمال شرق لاس فيجاس " فتح النار على أكثر من 22 ألف شخص كانوا يحضرون حفلا موسيقيا" من غرقته بالطابق الـ32 في فندق ماندالاي باي.

وقال لومباردو للصحفيين إن الغرفة كان بها " أكثر من 10 بنادق".

وقد استخدمت قوات التدخل السريع متفجرات لدخول غرفة بادوك قبل العثور عليه ميتا.