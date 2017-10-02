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مخمورون يتسللون إلى نزل للاجئين في ألمانيا ويتشاجرون مع سكانه

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مصراوي Masrawy

مخمورون يتسللون إلى نزل للاجئين في ألمانيا ويتشاجرون مع سكانه

03:54 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

مخمورون يتسللون إلى نزل للاجئين في ألمانيا ويتشاجرون مع سكانه

أبولدا- (د ب أ):

تسلل ثلاثة رجال مخمورين إلى نزل للاجئين القصر في مدينة أبولدا الألمانية ليلة الأحد/الاثنين، وتشاجروا مع سكانه.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن اثنين من المتسللين معروف انتمائهما للتيار اليميني المتطرف.

وتجري السلطات تحقيقات ضد الثلاثة بتهمة تكدير السلم العام.

وأصيب أربعة رجال خلال الاشتباكات بإصابات طفيفة. ودافع اللاجئون القصر، الذين قدموا إلى ألمانيا بدون أسرهم، عن أنفسهم خلال الشجار بقضيب حديدي ووصلات كهربائية.

وبحسب البيانات، شعر المهاجمون بالضيق من صوت الموسيقى المرتفع الصادر من النزل عندما كانوا داخل أحد المتاجر المجاورة، فتسللوا إلى النزل واندلع الشجار.

واضطرت الشرطة إلى طلب الدعم من مدينة فايمار وجينا للسيطرة على الشجار.

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