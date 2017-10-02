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«فورد» تعدل «فيوشن» بإمكانات رياضية حديثة

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«فورد» تعدل «فيوشن» بإمكانات رياضية حديثة «فورد» تعدل «فيوشن» بإمكانات رياضية حديثة

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أكدت شركة "فورد" الأمريكية، أنها ستقوم بإضافة العديد من التعديلات الخاصة بالأداء الرياضي في سيارتها السيدان ذات الحجم المتوسط "فيشون"، ومن ثم إعادة تسويقها بقوة على المستوى العالمي.

وبحسب موقع "صن تايمز"، فإن التعديلات الرياضية على "فيوشن" من شأنها أن تدعم قدراتها التنافسية في الأسواق بطراز السيدان متوسط الحجم، والذي يمثل الأول على مستوى المبيعات في العالم.

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وتشمل التعديلات الرياضية التي أضافتها "فورد" على سيارتها السيدان العديد من المقاييس الرياضية في المحرك ونظام التعليق "العفشة"، بالشكل الذي يمكنها من المنافسة بقوة على مستوى الأسواق العالمية، لا سيما وأنها تعاني من انخفاض المبيعات في الفترة الأخيرة.

 

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