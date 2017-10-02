منتخب الشباب يطير إلى مسقط للمشاركة في دورة عمان الدولية

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كتب :عبدالرحمن مصطفى

تغادر القاهرة في العاشرة من مساء اليوم الإثنين، بعثة المنتخب الوطني للشباب برئاسة كابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في طريقها إلى مسقط للمشاركة في بطولة عمان الدولية الودية التي تنطلق يوم الخميس المقبل.

تضم البعثة الجهاز الفني للفريق بقيادة حمادة صدقي، المدير الفني ومعه وليد عطية مدربا عاما وتامر حسن مدربا وأسامة حسني مساعد مدرب، وإبراهيم عبد العزيز مدربا لحراس المرمى، وشعبان بسطاوي منسقا للمنتخبات، ومينا سامح إداريا، ومحمد مصطفى طبيبا، وخالد أنور وعباس حسنين مساعدين طبيب، وعلاء سعيد مسئول مهمات، بالإضافة إلى 25 لاعبًا.

ويبدأ المنتخب المصري مبارياته في الثامنة من مساء الخميس المقبل ( بتوقيت مسقط ) بلقاء أوزبكستان ، ثم لقاء سوريا السبت المقبل، ويختتم لقاءاته بالبطولة يوم الاثنين المقبل بلقاء نظيره العماني.

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وكان الاتحاد العماني لكرة القدم أعلن جدول مباريات البطولة التي يشارك بها 4 فرق ( مرفق جدول البطولة ).