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محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير الطريق الزراعي

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير الطريق الزراعي

03:41 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير الطريق الزراعي

الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل طريق "الإسكندرية- القاهرة" الزراعي، لمتابعة ترميم ودهان الأرصفة والمسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى.

وكلف "سلطان" الجهات المسئولة عن التطوير بالانتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت، مشددًا على تكثيف أعمال رفع المخلفات والاهتمام بمستوى الإضاءة بطول الطريق وزيادة المسطحات الخضراء.

وأوضح المحافظ، أن أعمال تطوير الطريق الزراعي تأتي ضمن خطة المحافظة لتحقيق نهضة شاملة في كافة المجالات ورفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة والطرق وإظهار الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

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