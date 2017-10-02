"زراعة النواب": تقنين أوضاع اليد بالظيهر الصحراوي يقضي على المركزية

كتبت- أسماء يحيى:

قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزارعة بمجلس النواب، إن قرار وزير الزراعة بتفويض المحافظين لاسترداد الأراضي المملوكة للدولة وتقنين وضع اليد بالظهير الصحراوي خطوة لإنهاء المركزية، بعد أن حظى بموافقة رئيس الوزراء.

وأوضح ملك في تصريح لمصراوي، أن القرار يتوافق مع الوضع القانوني والدستوري، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان في المحافظات لتثمين الأراضي، وأن السماح للمحافظين بتنفيذ القرار يقضي على البيروقراطية.

جدير بالذكر أن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أرسل خطابات تفويض لـ 17 محافظا، بالموافقة على اتخاذ جميع الإجرارات اللازمة لتقنين وضع اليد بأراضي الظهير الصحراوي. ​