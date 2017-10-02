بعد سيارة السيسي.. والد الأولى على الثانوية العامة يطالب "الصحة" بعلاجها

كتبت _ مادي غيث

طالب المهندس طه مسعود، والد الطالبة أيه الحاصلة على المركز الأول في الثانوية العامة "قدرات خاصة"، وزارة الصحة والجهات المختصة بالمساعدة في علاجها كما وعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركتها في مؤتمر الشباب الذي عقد في الإسكندرية.

وتعاني "أيه طه" من ضمور في العضلات.

وشكر مسعود الرئيس عبدالفتاح السيسي، على السيارة المجهزة التي سلمتها وزارة التضامن لابنته لمساعدتها على متابعة دراستها في الجامعة.

وقال في تصريحات لمصراوي، اليوم الإثنين: "الرئيس الوحيد اللي شغال في البلد، مش معقول كل حاجه هنطلبها منه.. فين وزير الصحة والمؤسسات الطبية".

وأضاف مسعود: "الجهة المختصة بعمل أبحاث خاصة بضمور العضلات هي المركز القومي للبحوث، وعلى الرغم من توجيهات الرئيس بعلاج نجلتي إلا أن التواصل مع المركز صعب للغاية، ونأمل في اهتمام أكثر لحالة أية".

وأشار مسعود إلى أن مستشفى الدمرداش تواصلت معه، وتوجه إليهم ولكن لم يستطيعوا علاج حالة نجلته "روحت مستشفى الدمرداش ومطلعتش بحاجة، كل اللي طلعت بيه علاج ٦ شهور عبارة عن فيتامينات، ولما قولت لهم البنت محتاجة علاج طبيعي قالوا ده مع وزارة الصحة".

وناشد وزير الصحة أحمد عماد بمتابعة حالة ابنته، موضحا أن لديه ابن آخر يعاني من ذات المرض "اللي بقدر عليه بعمله على نفقتي الشخصية، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".​