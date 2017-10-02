وزير الآثار يتفقد تجهيزات معبد أبو سمبل للاحتفال بمرور 200 عام على اكتشافه

كتبت- نسمة فرج:

تفقد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، ظهر اليوم، معبد أبو سمبل بمدينة أسوان والمنطقة الأثرية المحيطة به، للوقوف على أعمال التجهيزات الجارية استعداداً للاحتفال الذى سيقام بمناسبة مرور 200 عام على اكتشافه.

ورافق وزير الآثار خلال الجولة الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان والمهندس محروس سعيد مدير عام صندوق النوبة ونصر سلامة مدير عام آثار أسوان والنوبة وحسام الدين عبود مدير آثار أبوسمبل.

وأوضح نصر سلامة-حسب البيان الصادر، اليوم الإثنين، أن الأعمال بالمنطقة تجرى على قدم وساق، لافتاً إلى أن الدكتور العنانى وجه بضرورة استكمال جميع الأعمال بالمنطقة المحيطة بالمعبد والانتهاء من جميع التجهيزات في الوقت المقرر لها وبالصورة التي تتناسب مع أهمية الاحتفالات التى ستشهدها المنطقة في الفترة القادمة.

كما تابع الدكتور خالد العنانى، أعمال الترميم والتنظيف الأثرى لواجهات المعبد والتى يقوم بها فريق ترميم المنطقة الأثرية.

ومن جانبه قال حسام الدين عبود، إن أعمال التطوير بالمنطقة شملت تغيرالمشايات الحجرية المؤدية للمعبد وتغييرا كامل لمنظومة الإضاءة بمدخل المعبد بالإضافة إلى رفع كفاءة بوابات الدخول والخروج ومنطقة الخدمات من كافيتيريات وقاعات الزوار.

وجدير بالذكر، أن معبد أبو سمبل اكتشفه الرحالة السويسري جوهان لودويج بوركهارت خلال رحلته في بلاد النوبة، عام 1813 ولكنه توفي فى نفس العام ودفن بالقاهرة، واستكمل بعدها صديقه المستكشف الإيطالي جيوفاني بلزوني أعمال التنقيب إزاحة الرمال عن المعبد التى كانت تغطيه، بالتعاون مع السفارة السويسرية بالقاهرة أقامت وزارة الاثار بالمتحف المصري بالتحرير في شهر مايو الماضي معرضاً مؤقتاً للاحتفال بمرور 200 عام على اكتشافه للمعبد، حيث عرض فيه بعض مكتشفات بوكهارت الآثرية خلال رحلته في بلاد النوبة.