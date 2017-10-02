شويبله يلتقي ماكرون في باريس ويبحثان الوضع بعد الانتخابات الألمانية

باريس- (د ب أ):

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، اليوم الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

وصرح شويبله لوسائل إعلام ألمانية بعد اللقاء بأن ماكرون استعلم خلال اللقاء عن الوضع في ألمانيا بعد الانتخابات البرلمانية " وبالطبع سألني لماذا لا أريد أن أواصل عملي كوزير للمالية، وقد أوضحت له أن ثمانية أعوام مدة طويلة وأنني سأظل في عالم السياسة الألمانية".

وأضاف شويبله العضو البارز في حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أنه كان قد قرر قبل الانتخابات ألا يستمر في منصبه كوزير للمالية.

ومن المنتظر أن يصبح شويبله، 75 عاما، الرئيس الجديد للبرلمان الألماني في دورته التشريعية الجديدة خلفا لنوربرت لامرت.

ووصف شويبله خطط ماكرون لإعادة هيكلة الاتحاد الأوروبي على نحو واسع النطاق، بأنها بادرة صحيحة وقال:" أنا أيضا من هؤلاء الذين يحثون في أوروبا على المضي قدما بصورة أسرع".

وعن تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في بلاده، قال شويبله إن مفاوضات تشكيل ائتلاف يجمع بين التحالف المسيحي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر " ستحتاج بعض الوقت".

في الوقت نفسه، أشار شويبله إلى أنه على قناعة بأنه سيكون في ألمانيا في النهاية " حكومة جيدة جدا ومؤيدة لأوروبا".