روسيا اليوم: مقتل 15 شخصًا على الأقل في تفجير دمشق المزدوج

القاهرة - (مصراوي):

قتل 15 شخصا على الأقل بينهم 5 من رجال الشرطة، وأصيب آخرون بتفجير انتحاري استهدف قسم شرطة الميدان في وسط العاصمة السورية دمشق، بحسب "روسيا اليوم".

وأكدت وزارة الداخلية أن الهجوم نفذه انتحاريان، أمام قسم الشرطة مما أدي إلى مقتل عدد من المدنيين وعدد من عناصر الشرطة.

من جهتها ذكرت وكالة "نوفوستي" أن الهجوم نفذه أربعة انتحاريون، مستخدمين أحزمة ناسفة وقنابل وأسلحة متوسطة.

وأوضح ممثل الدفاع الوطني للوكالة أن "عناصر القسم اشتبكوا مع الإرهابيين الذين تمركز اثنين منهم على سطح قسم الشرطة وتمكن عناصر الشرطة من قتل الإرهابيين الأربعة"، مشيرا إلى أن "إثنين من الإرهابيين فجرا حزامين ناسفين ما أدى إلى مقتل خمسة من عناصر الشرطة وعشرة مدنيين".

وقالت مصادر إن الهجوم تلاه إطلاق رصاص كثيف، مع وصول عدد كبير من سيارات الإسعاف إلى المنطقة.