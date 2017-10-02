أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

روبن يسخر من أنشيلوتي: «تدريبات ابني في الأكاديمية أفضل منك»

Google+ Print
روبن يسخر من أنشيلوتي: «تدريبات ابني في الأكاديمية أفضل منك» روبن يسخر من أنشيلوتي: «تدريبات ابني في الأكاديمية أفضل منك»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

رفض الهولندي أريين روبن، نجم بايرن ميونيخ الألماني، دعم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق للبافاري، بعد إقالته من تدريب الفريق.

وبسؤاله حول رأيه في تدريبات الفريق تحت قيادة أنشيلوتي، أجاب روبن في تصريحات نقلتها صحيفة «مترو» البريطانية، اليوم الإثنين: «أساليب التدريب في الأكاديمية التي يتدرب فيها ابني أفضل من التدريب تحت قيادة أنشيلوتي».

وذكرت الصحيفة، أن تشابي ألونسو وفيليب لام، لاعبي البافاري السابقين، أعلنا اعتراضهما رسميًا الموسم الماضي للإدارة على طريقة التدريب تحت قيادة أنشيلوتي.

شاهد أيضا

وكانت إدارة بايرن ميونيخ الألماني، قد أعلنت مساء الخميس الماضي، إقالة أنشيلوتي بعد تراجع مستوى الفريق والخسارة الأخيرة ضد باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، بالإضافة للخلافات التي نشبت معه ضد بعض اللاعبين خلال فترة تواجده في إليانز أرينا.

يذكر أن كارلو أنشيلوتي، تلقى عرضًا من نادي جوانجزو إيفرجراند، لقيادة الفريق الصيني خلال الفترة المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)