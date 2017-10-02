روبن يسخر من أنشيلوتي: «تدريبات ابني في الأكاديمية أفضل منك»

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رفض الهولندي أريين روبن، نجم بايرن ميونيخ الألماني، دعم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق للبافاري، بعد إقالته من تدريب الفريق.

وبسؤاله حول رأيه في تدريبات الفريق تحت قيادة أنشيلوتي، أجاب روبن في تصريحات نقلتها صحيفة «مترو» البريطانية، اليوم الإثنين: «أساليب التدريب في الأكاديمية التي يتدرب فيها ابني أفضل من التدريب تحت قيادة أنشيلوتي».

وذكرت الصحيفة، أن تشابي ألونسو وفيليب لام، لاعبي البافاري السابقين، أعلنا اعتراضهما رسميًا الموسم الماضي للإدارة على طريقة التدريب تحت قيادة أنشيلوتي.

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وكانت إدارة بايرن ميونيخ الألماني، قد أعلنت مساء الخميس الماضي، إقالة أنشيلوتي بعد تراجع مستوى الفريق والخسارة الأخيرة ضد باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، بالإضافة للخلافات التي نشبت معه ضد بعض اللاعبين خلال فترة تواجده في إليانز أرينا.

يذكر أن كارلو أنشيلوتي، تلقى عرضًا من نادي جوانجزو إيفرجراند، لقيادة الفريق الصيني خلال الفترة المقبلة.