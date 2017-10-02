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كونتي: الحفاظ على الدوري الإنجليزي لن يكون سهلًا

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كونتي: الحفاظ على الدوري الإنجليزي لن يكون سهلًا كونتي: الحفاظ على الدوري الإنجليزي لن يكون سهلًا

التحرير

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أكد الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي، أن الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي، والفوز به مرة أخرى لن يكون سهلاً عكس الدوري الإيطالي.

وقال المدير الفني لنادي تشيلسي في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية، اليوم الإثنين: "الحفاظ على الدوري الإنجليزي لن يكون سهلًا بالنسبة لأي فريق على الإطلاق سواء تشيلسي أو غيره، فهنا الفرق تتطور من موسم لآخر".

وتابع أنطونيو كونتي: "الأمر يختلف عن الدوري الإيطالي حينما كنت مدربا لصفوف يوفنتوس، فعندما جاء الموسم الثاني توقعت منافسة شرسة من ميلان، وبدلا من ذلك وجدتهم باعوا السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والبرازيلي تياجو سيلفا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ولذلك أصبحت المنافسة أسهل كثيراً".

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وواصل المدير الفني لنادي تشيلسي: "بينما هنا في إنجلترا، واجهنا مانشستر سيتي الموسم الماضي وكان قويا للغاية، وفي الصيف استطاعوا تدعيم الفريق بالعناصر اللازمة ليصبحوا أكثر قوة".

واختتم أنطونيو كونتي: "رغم صعوبة المنافسة، ولكننا سنقدم أفضل مستوياتنا خلال المباريات المقبلة ونحاول الفوز بكل لقاء والقتال على اللقب، رغم أنني واثق من أنه لا يوجد فريق يستطيع الفوز بالدوري الإنجليزي لعامين على التوالي".

وخسر تشيلسي من مانشستر سيتي يوم السبت الماضي بهدف نظيف على ملعب "ستامفورد بريدج"، ليصبح لديه 13 نقطة في المركز الرابع خلف توتنهام 14 نقطة، وقطبي مانشستر في الصدارة برصيد 19 نقطة.

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