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ماذا قال مورينيو عن مدى تأثر مانشستر يونايتد بغياب بوجبا؟

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ماذا قال مورينيو عن مدى تأثر مانشستر يونايتد بغياب بوجبا؟ ماذا قال مورينيو عن مدى تأثر مانشستر يونايتد بغياب بوجبا؟

التحرير

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تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن مدى تأثر الفريق بغياب بول بوجبا، بعد تعرضه لإصابة قوية.

وأوضح المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية، اليوم الإثنين: «لا نفتقد أحدا من اللاعبين المصابين، بل هي فرصة بالنسبة لباقي المجموعة للحصول على فرصة أفضل للمشاركة وتقديم مستوى جيد».

وتابع جوزيه مورينيو: «حينما يصاب لاعب، أخرجه من حساباتي تماما وأتعامل مع اللاعبين المتاحين فقط، لأنني لا أحب البكاء على إصابة أحد، هذا أمر يحدث بصورة طبيعية في كرة القدم".

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واختتم المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد تصريحاته: «لا أفكر في مباراة ليفربول في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، أحاول الاستمتاع بالنتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الآونة الأخيرة".

يذكر أن الدولي الفرنسي بول بوجبا خرج من لقاء بازل في دوري الأبطال، بعد 18 دقيقة من اللعب، وظهر وهو يخرج من ملعب المباراة على عكاز، مما أثار القلق حول موسم اللاعب.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت أن اللاعب قد يغيب لثلاثة أشهر ويبتعد عن 18 مباراة للشياطين الحمر، على أن يعود مطلع العام الجاري، وهو ما أكده مورينيو.

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التحرير

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