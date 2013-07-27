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«أبوعميرة» يجمد بروتوكول «عبدالمقصود» مع التليفزيون التركى ويوقف بث «هنا القاهرة»

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«أبوعميرة» يجمد بروتوكول «عبدالمقصود» مع التليفزيون التركى ويوقف بث «هنا القاهرة» «أبوعميرة» يجمد بروتوكول «عبدالمقصود» مع التليفزيون التركى ويوقف بث «هنا القاهرة»
رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون: رفضت عرض المسلسلات التركية فى رمضان احتراماً للمشاهد بعد الهجوم على

كتب : رضوى هاشم منذ 9 دقائق

أصدر شكرى أبوعميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قرارا بتجميد بروتوكول التعاون الذى وقعه صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، مع التليفزيون التركى فى يونيو الماضى، وإيقاف البرنامج السياسى «هنا القاهرة» الذى كان يسجل فى «استديو 10» بماسبيرو ويتم بثه عبر التليفزيون التركى، ويتناول القضايا المثارة فى الشارع المصرى.

وقال أبوعميرة لـ«الوطن»، «إن عبدالمقصود اتفق مع الجانب التركى على بث برنامجين، أحدهما يسجل فى مصر ويذاع فى تركيا لتعريف الجمهور التركى بمصر، والآخر يسجل فى تركيا ويذاع فى مصر ويحمل اسم «هنا إسطنبول»، على أن يهدى كل جانب الاستديو الذى سيتم فيه تسجيل البرنامج، ولكن عقب ثورة 30 يونيو أصدرت توجيهات بإيقاف البرنامج التركى ومنع أى برامج سياسية تذاع من مصر مع الاستمرار فى إذاعة المسلسلات التركية التى حصل عليها الاتحاد والبالغ مجموع حلقاتها 114 حلقة»، لافتا إلى أنه رفض عرض هذه المسلسلات فى رمضان الحالى على الرغم من العدد «المهول» للإعلانات التى قدمت للعرض مع المسلسل، «احتراما للمشاهد المصرى وردا على الهجوم التركى على مصر».

ولفت أبوعميرة إلى أن باقى مواد البروتوكول الموقع مع الجانب التركى، ومنها تدريب الأتراك فى معهد التدريب المصرى، وبث رسائل إخبارية، تم تجميدها لحين عرض الأمر على لجنة محايدة لاتخاذ ما يلزم، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بإهداء التليفزيون المصرى للجانب التركى استديو مجانا، ومطالبة العاملين بماسبيرو بمحاسبة الوزير السابق على ذلك لإهداره المال العام، فإن الجانب التركى له ما يقرب من 10 آلاف دولار، حيث إن تخصيص استديو للأتراك لمدة ساعة مجانا يقدر بـ 3000 دولار، بالإضافة إلى ساعة مقابلة بالتليفزيون التركى، وعرض حفل افتتاح وختام دورة البحر المتوسط للألعاب الأولمبية، ورسائل يومية، كما حصل ماسبيرو على المسلسلات التركية ولم يرسل مسلسل «ليالى الحلمية» حتى هذه اللحظة للأتراك.

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