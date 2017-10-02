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بالفيديو .. الطيب للسفير الإسباني: الأزهر حريص على توصيل رسالة السلام للناس جميعا

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مصراوي Masrawy

.. الطيب للسفير الإسباني: الأزهر حريص على توصيل رسالة السلام للناس جميعا

03:39 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

بالفيديو .. الطيب للسفير الإسباني: الأزهر حريص على توصيل رسالة السلام للناس جميعا

شيخ الأزهر يلتقي السفير الإسباني

كتب ــ محمود مصطفى:

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إن الأزهر مؤسسة تعليمية تقوم مناهجها على التعددية الفكرية ومناقشة الآراء بموضوعية دون إقصاء لفكر أو احتكار للصواب.

وأضاف خلال استقباله السفير الإسباني بالقاهرة، أرتورو أفيليو، أن طلاب الأزهر يدرسون المذاهب المختلفة، وتقبل الآخر واحترامه والتعامل معه في دائرة السلام، مؤكدًا أن المنهج الأزهري حمى المصريين من استقطاب جماعات التطرف والارهاب.
ولفت إلى أن الأزهر الشريف حريص على توصيل رسالة السلام للناس جميعا، ولذلك يتبادل الزيارات مع قادة المؤسسات الدينية الكبرى حول العالم لمد جسور التواصل وتحقيق هذا السلام بين أتباع جميع الأديان.

من جانبه، أعرب السفير الإسباني عن تقديره لدور الأزهر الشريف في نشر الفكر المعتدل وإرساء السلام حول العالم، مؤكدا أن زيارته اليوم إلى المشيخة تأتي في إطار التعرف على رؤية الأزهر تجاه بعض القضايا المهمة.

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مصراوي Masrawy

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