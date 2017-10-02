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وزير الصحة ومحافظ الجيزة يضعان حجر أساس المعهد القومي للكبد

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة ومحافظ الجيزة يضعان حجر أساس المعهد القومي للكبد

03:36 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

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وزير الصحة يتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى البراجيل تمهيداً لافتتاحه رسمياً

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وزير الصحة يتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى البراجيل تمهيداً لافتتاحه

كتبت- ندى الخولي:
وضع أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، واللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، حجر أساس مشروع تطوير المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بمستشفى حميات امبابة بتكلفة 600 مليون جنيه.

وقال وزير الصحة، في تصريحات، إن الرئيس عبد الفتاح ، سيفتتح خلال أيام 15 مستشفى بمعظم محافظات الجمهوريه لتطوير القطاع الصحي.
وقال وزير الصحة، إن الوزارة لديها 48 مستشفى تكاملي سيتم تحويلهم إلى مراكز ووحدات أمومة وطفولة ونساء وتوليد.

وقال محافظ الجيزة، إن المبنى الهيكلي للمعهد مقام منذ 21 عامًا وتوقفت الأعمال بسبب عدم توافر التمويل به، مشيرًا إلى أنه خلال عام ونصف سيتم الانتهاء من كافة الأعمال والتشطيبات والتجهيزات ليكون إضافة طبية جديدة على أرض الجيزة لخدمة أهالي المحافظا وكافا المحافظات المجاورا.

وقال الدكتور هاني صلاح نصر، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد يضم 220 سرير إقامة و16 جناحًا و10 عيادات خارجية و8 غرف عمليات و6 غرف للمناظير و22 سرير رعاية مركزة واستقبال للطوارئ ووحدة للأشغه والغسيل الكلوي.

كما تفقد وزير الصحة ومحافظ الجيزة، أعمال تطوير مستشفى البراجيل للأم والطفل تمهيدًا لافتتاحها خلال أيام.
وأكد الدالي، خلال افتتاح أعمال التطوير، أن مديرية الصحة جهزت المستشفي بكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لتخصص النساء والتوليد وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه.
وتضم غرف للرعاية وغرف للولادات القيصرية والعمليات والتعقيم والعناية المتوسطة والصيدلية.
حضر الجولة أعضاء مجلس النواب، شاديه ثابت وطارق حسانين وإيهاب الخولي وسعد بدير.

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