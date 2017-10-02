وزير الصحة: تحويل 48 مستشفى تكامل لمراكز أمومة خلال 5 شهور

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إنه سيتم الانتهاء من تحويل 48 مستشفى تكامل إلى مراكز أمومة وطفولة خلال 5 شهور.

جاء ذلك على هامش وضع حجر الأساس للمعهد القومى الجديد للجهاز الهضمى والكبد والأمراض المعدية بمستشفى حميات إمبابة، يرافقة اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة والدكتور هاني نصر عميد هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والدكتور حسام عبدالعزيز عميد المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد.

ونفى وزير الصحة ما تردد عن بيع تلك المستشفيات خلال الفترة المقبلة، مضيفا في تصريحات له: "الحكومة لا تكذب واحنا مش بنبيع مستشفيات".​