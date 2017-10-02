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نقيب المأذونين: 50 ألف حالة زواج قاصرات داخل مصر

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مصراوي Masrawy

نقيب المأذونين: 50 ألف حالة زواج قاصرات داخل

03:33 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

نقيب المأذونين: 50 ألف حالة زواج قاصرات داخل مصر

كتب ــ محمود مصطفى:

كشف إسلام عامر نقيب المأذونين، أن هناك ما يقرب من أربعة آلاف شخص ينتحلون صفة مأذون، يقومون بعقد زواج عرفي للقاصرات.

وأضاف نقيب المأذونين في تصريحات لمصراوي اليوم الاثنين، أن مشكلة زواج القاصرات تكمن في "الزواج العرفي"، الذي يُعد مدخلا لزواج القاصرات، مشيرا إلى أنه طالب بتجريم "الزواج العُرفي" لمن هن دون السن القانونية للزواج.

ولفت إسلام عامر، إلى أن هناك نسبة تبلغ 2% من الفتيات التي تتراوح أعمارهن من 12: 16 عاما، يتزوجن زواج قاصرات، و98% الباقية تحدث بين الفتيات التي تتراوح أعمارهن من 16 : 18 عاما.

ونوه إلى أن عدد حالات زواج البنات القاصرات في مصر لا تتعدي 50 ألف، مشيرا إلى أن النقابة تتصدى لأي مأذون يقوم بتزويج القاصرات، وتم عزل 6 مأذونين قاموا بذلك.

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمرات شعبية خلال الفترة المقبلة، لتوعية الأهالي بخطورة زواج القاصرات، وتحذيرهم من منتحلي صفة مأذون الذي يفوق عددهم أربعة آلاف شخص.

ولفت إلى أنه تم التنبيه على النقابات الفرعية بالمحافظات بضرورة إبلاغ النيابة العامة، حال التعرف على أي حالة لزواج القاصرات، بسبب أن المأذونين لا يحملون صفة الضبطية القضائية.

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مصراوي Masrawy

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