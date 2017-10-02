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عبدالعال يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

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مصراوي Masrawy

عبدالعال يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

03:31 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

عبدالعال يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

الدكتور على عبد العال

كتب- أحمد علي:

رفع منذ قليل، الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، الجلسة العامة الافتتاحية للمحلس بدور الانعقاد الثالث، على أن تعقد الجلسة التالية غدا الثلاثاء فى تمام الساعة الـ11 صباحا.

جاء ذلك بعدما ألقى رئيس الوزراء شريف إسماعيل كلمة امام البرلمان بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث.

ووافق مجلس النواب، على تولى الدكتور محمد مصطفى عمران، رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية

ودعا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس ممن يرغبون تعديل عضويتهم في اللجان النوعية، في تقديم طلب للأمانة العامة للمجلس مساء اليوم لتعديل الرغبة في عضوية اللجان.

وأوضح علي عبد العال، أن تعديل الرغبات في أسرع وقت لتتمكن الأمانة العامة من تعديل تشكيل اللجان، التي سيتم وفقا لها إجراء الانتخابات على منصب رئيس ووكيلي اللجنة وأمين السر.

وشهدت الجلسة اليوم، مشاركة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الذي ألقى كلمة أكد فيها على التعاون بين والبرلمان لما فيه مصلحة المواطن المصري.​

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