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الهيئة العامة للكتاب تعلن تفاصيل مسابقة تصميم شعار معرض الكتاب 2018

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مصراوي Masrawy

الهيئة العامة للكتاب تعلن تفاصيل مسابقة تصميم شعار معرض الكتاب 2018

03:30 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

الهيئة العامة للكتاب تعلن تفاصيل مسابقة تصميم شعار معرض الكتاب 2018

الهيئة العامة للكتاب

كتبت- نسمة فرج:
أعلنت الهيئة العامة للكتاب عن مسابقة تصميم شعار المعرض لعام 2018 مفتوحة لجميع الأعمار وغير مقتصرة على الشباب فقط عكس العام الماضى.

وذكرت الهيئة المصرية العامة للكتاب على صفحتها على مواقع أن الفائز سيحصل هلى جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه. وأوضحت الهيئة، أن من شروط المسابقة: تقدم التصميمات اعتباراً من أول أكتوبر إلى ما قبل ساعة 12 ظهراً 31 اكتوبر 2017، وأن يقدم التصميم على قرص مدمج CD مع إرفاق بروفة ورقية ملونة لا يقل عرضها عن 28 سم، وذلك بمقر الهيئة بكورنيش النيل.

وتابعت الهيئة، أن من شروط التقدم، أن يقوم المتسابق بنفسه بتسليم استمارة الاشتراك وعليها صورته الشخصية، ويوقعها أمام الموظف المسئول مع أصل اثبات الشخصية، وتقديم سيرة حياة مختصرة مطبوعة ورقيا فيما لا يزيد عن سبعين كلمة.

ولفتت الهيئة، إلى أنه من الضرورى أن يراعى فى التصميم الحضور البصرى لفكرة عنصر "الكتاب" وكذلك حضور الروح المصرية التى تحتضن هذا الحدث الدولى السنوى المهم، كما يراعى فى التصميم المرونة، ويمكن للمتسابق تقديم أكثر من تصميم.​

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مصراوي Masrawy

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