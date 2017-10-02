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طواري في مطار القاهرة استعدادا لوصول بعثة الأهلي من تونس

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مصراوي Masrawy

طواري في مطار القاهرة استعدادا لوصول بعثة الأهلي من تونس

03:28 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

طواري في مطار القاهرة استعدادا لوصول بعثة الأهلي من تونس

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

تصل مطار القاهرة الدولي بعثة النادي الاهلي، قادمة من تونس علي رحلة مصرللطيرلن رقم 844، وذلك بعد خوضه لقاء النجم الساحلي أمس، والتي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الأفريقي.

وأعلنت سلطات الأمن بالمطار حالة الطوارئ والدفع بتشكيلات أمن مركزي، استعدادا لوصول بعثة الأهلي وتأمين وصولها من تونس، والسيطرة في حالة اذا جاءت جماهير ألتراس النادي الأهلي لاستقبال البعثة. ​

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