طواري في مطار القاهرة استعدادا لوصول بعثة الأهلي من تونس
طواري في مطار القاهرة استعدادا لوصول بعثة الأهلي من تونس
03:28 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
مطار القاهرة الدولي
كتب- طه عبيد:
تصل مطار القاهرة الدولي بعثة النادي الاهلي، قادمة من تونس علي رحلة مصرللطيرلن رقم 844، وذلك بعد خوضه لقاء النجم الساحلي أمس، والتي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الأفريقي.
وأعلنت سلطات الأمن بالمطار حالة الطوارئ والدفع بتشكيلات أمن مركزي، استعدادا لوصول بعثة الأهلي وتأمين وصولها من تونس، والسيطرة في حالة اذا جاءت جماهير ألتراس النادي الأهلي لاستقبال البعثة.
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