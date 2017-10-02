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مطار القاهرة يرحل 22 إفريقيا إلى بلادهم

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مصراوي Masrawy

مطار القاهرة يرحل 22 إفريقيا إلى بلادهم

03:25 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

مطار القاهرة يرحل 22 إفريقيا إلى بلادهم

كتب- طه عبيد:

رحلت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، 22 افريقيا إلى بلادهم لمحاولتهم التسلل إلى دول الجوار بطريقة غير شرعية.

صرحت مصادر أمنية بالمطار أن المرحلين وصلوا على عدة مأموريات من الدقهلية وبورسعيد، وضمت 10 من السودان و4 من أثيوبيا و8 نيجيريين، حيث تم ترحليهم إلى بلادهم على رحلات مختلفة بعد فحصهم جنائيا، وتم إخطار سفارة بلادهم.

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