مطار القاهرة يرحل 22 إفريقيا إلى بلادهم
مطار القاهرة يرحل 22 إفريقيا إلى بلادهم
03:25 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
كتب- طه عبيد:
رحلت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، 22 افريقيا إلى بلادهم لمحاولتهم التسلل إلى دول الجوار بطريقة غير شرعية.
صرحت مصادر أمنية بالمطار أن المرحلين وصلوا على عدة مأموريات من الدقهلية وبورسعيد، وضمت 10 من السودان و4 من أثيوبيا و8 نيجيريين، حيث تم ترحليهم إلى بلادهم على رحلات مختلفة بعد فحصهم جنائيا، وتم إخطار سفارة بلادهم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
منع حقوقي من مغادرة البلاد
-
وزراء الرياضة والزراعة والآثار يصلون القاهرة بعد مشاركتهم في العيد
-
رئيس الرقابة الإدارية يتوجه إلى شرم الشيخ لافتتاح مؤتمر مكافحة الفساد
-
ضبط مستلزمات لعلاج الأسنان بـ250 ألف جنيه مع راكب بالمطار- صور
إعلان
إعلان