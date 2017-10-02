بطارية موتوسيكل تثير ذعر تلاميذ مدرسة ابتدائية في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال السيد توفيق رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بكفر الشيخ، إن بطارية موتوسيكل، أثارت ذعر تلاميذ مدرسة طه حسين الابتدائية، خلف مركز شرطة سيدي سالم، معتقدين أنها جسم غريب، قد يعرضهم للأذى والضرر.

وأضاف رئيس المدينة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، تلقت بلاغًا من إدارة مدرسة طه حسين الابتدائية، بوجود جسم غريب، عبارة عن بطارية تخرج منها بعض التوصيلات السلكية، وبناء عليه جرى الانتقال وإخلاء المدرسة من التلاميذ والعاملين للتعامل مع البلاغ.

وأشار إلى أنه انتقلت قوات من الشرطة، برفقة قوة من الحماية المدنية، وخبير مفرقعات، عقب استدعائه من مديرية أمن كفر الشيخ، وجرى التعامل مع هذا الجسم الغريب، وتبين أنه بطارية موتوسيكل عادية، حتى عادت الأمور إلى طبيعتها، واستكمل اليوم الدراسي بالمدرسة، دون أي مشكلات.