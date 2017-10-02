بحث إنجاز الخدمات بمدن السويس الجديدة قبل نهاية العام

السويس - حسام الدين أحمد:

ناقش اللواء أحمد حامد محافظ السويس، الخطة التنفيذية الخاصة بتوصيل المرافق والخدمات للمدن الجديدة التابعة للإسكان الاجتماعي، ومشروع الإسكان في السويس، للوقوف على ما تم تنفيذه.

وخلال الاجتماع الذي عقده اللواء أحمد حامد اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء شكري سرحان السكرتير العام، ورؤساء الأحياء، ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء من توصيل الخدمات للمدن الجديدة خلال 6 أشهر.

وطالب حامد مسؤولي مديرية الطرق، بسرعة الانتهاء من الأعمال بمدينة الحرية الجديدة والرصف قبل الأول من ابريل العام المقبل، وشدد على رؤساء الأحياء لاستكمال مخطط إنارة الشوارع باللمبات الليد، والانتهاء من استبدال جميع اللمبات قبل نهاية العام الجاري.

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء بسرعة التواصل مع سكان المدن الجديدة، خاصة مدينتي عدلي منصور، والملك عبدالله، وتشكيل اتحاد شاغلين بكل مدينة يشارك ويتابع توصيل الخدمات.

وفي السياق، طلب من مدير الإسكان بإنهاء أعمال الترميم والتطوير بعمارات الإيواء العاجل، قبل أول ديسمبر المقبل.