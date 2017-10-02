مواقع تداولت صور لفتاة أخرى على أنها ملكة جمال مصر لوجود تشابه بينهما
مواقع تداولت صور لفتاة أخرى على أنها ملكة جمال مصر لوجود تشابه بينهما
03:30 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
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"تعرف على ما تحصل عليه ملكة جمال مصر بعد تتويجها مقارنةً بـ"لبنان
كتبت- ميرا ماهر:
تداولت بعض المواقع الإخبارية والخاصة بشؤون المرأة صوراً لمتسابقة ملكة جمال مصر 2017، فرح كمال، بدلاً من صور الحاصلة على اللقب لهذا العام.
وبعد تتويج فرح شعبان على عرش ملكات جمال مصر ضمن 23 متسابقة، إلتبس لدى البعض صور الملكة مع المتسابقة فرح كمال عند نشر الصور الأرشيفية.
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