"الأمن العام": ضبط 340 قضية مخدرات و8 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن ضباط قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حملة تفتيشية موسعة؛ لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملة- التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير لقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة - عن ضبط 340 قضية مخدرات، ضُبط خلالها نحو 43 كجم من مخدر البانجو، و8 كجم من مخدر الحشيش، و5ر2 كجم من مخدر الهيروين، و290 جم من مخدر الإستوروكس، و770 جم من مخدر الفودو، و170 جم من مخدر الأفيون، و122 ألفا و568 قرصا مخدرا.

وفى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، والهاربين من السجون، عن ضبط 3 هاربين من السجون العمومية، و78 متهما هاربا مطلوبا ضبطهم وإحضارهم في قضايا.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 8 تشكيلات عصابية، ضمت 21 متهما، ارتكبوا 36 حادث سرقة متنوعا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه، عن ضبط 10 متهمين؛ لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 520 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة السيارات والدراجات النارية المبلغ بسرقتها، عن إعادة 3 سيارات و10 دراجات نارية مسروقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.