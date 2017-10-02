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"أمن الدولة" تحقق في واقعة مقتل 3 من حركة "حسم" في مواجهات مع قوات الأمن بـ15 مايو

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مصراوي Masrawy

"أمن الدولة" تحقق في واقعة مقتل 3 من حركة "حسم" في مواجهات مع قوات الأمن بـ15 مايو

03:27 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

كتب- طارق سمير:
تباشر نيابة أمن الدولة، برئاسة المستشار خالد ضياء، التحقيقات في واقعة مقتل 3 إرهابيين من حركة "حسم" خلال تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والإرهابيين بمنطقة نائية بمدينة 15 مايو بالقاهرة.

وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة إلى محل الواقعة، للتحقيق والمعاينة، واستجواب المتواجدين بنطاق تبادل إطلاق النار.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت عن تمكنها من قتل 3 من حركة حسم الإرهابية، بمنطقة المقابر تحت الإنشاء بمنطقة 15 مايو، بعد تبادل إطلاق نار بين الإرهابيين وقوات الأمن .

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، إنها تعرفت على اثنين من الإرهابيين، هم محمد عبدالكريم مرعى عبدالرحمن، مواليد 16 سبتمبر 1994، حاصل على بكالوريوس هندسة، إبشواى/ الفيوم، ومحمود بركات محمد محمد، مواليد 16 أغسطس 1988، ترزى، قرية المنشية مركز ناصر/ بنى سويف.

وعثرت قوات الأمن بمحل الواقعة على بندقية آلى، طبنجة عيار 9 مم، كمية من الذخيرة وفوارغ الطلقات، فيما أكدت الوزارة أن المذكورين من أبرز وأخطر العناصر الإرهابية المنتمية لما يسمى حركة حسم الإخوانية والتي اضطلعت بتبنى العديد من الحوادث الإرهابية خلال الفترة الأخيرة ومطلوب ضبطهما على ذمة القضية رقم 760/2017 حصر أمن دولة "تحرك طلائع حركة حسم".

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