أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 379 متهمًا في "فض النهضة" لـ 4 نوفمبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 379 متهمًا في "فض النهضة" لـ 4 نوفمبر

03:26 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سامح سليمان دواد، محاكمة 379 متهمًا، من بينهم 189 متهما محبوسين في قضية أحداث فض اعتصام النهضة، لجلسات 4،5،6 نوفمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل لمرافعة الدفاع

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت يوم 14 أغسطس 2013 اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، ما أدى إلى مقتل مئات منهم وعشرات من رجال الشرطة، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضا على عزل مرسي في يوليو 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وكان النائب العام الراحل هشام بركات أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في أبريل 2015.

ووجهت النيابة للمدعى عليهم تهم "تدبير تجمهر والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة، وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها". كما وجهت أيضا لهم تهم "القبض على الناس واحتجازهم وتعذيبهم بدنيا وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والأسلحة البيضاء التي تستخدم في التعدي على الأشخاص وقد وقعت جرائمهم تنفيذا لغرض إرهابي".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الجنايات" تستكمل محاكمة 32 متهمًا بخلية "ميكروباص حلوان"

    أخبار

  • سماع الشهود في محاكمة "بديع" و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم"

    أخبار

  • "دائرة الإرهاب" تنظر محاكمة "مرسي" و23 آخرين في "التخابر مع حماس"

    أخبار

  • "الجنايات" تستمع للشهود في إعادة محاكمة "مرسي" بـ"اقتحام السجون"

    أخبار

إعلان

0a40a90fc0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"