ضبط 79 ألف لتر بنزين وسولار و70 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة لتحقيق الرقابة على الأسواق، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع التموينية والبترولية المدعمة ومكافحة جميع صور الغش التجاري.

وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة على مدى 24 ساعة – عن ضبط 22 قضية مواد بترولية، ضبط خلالها على 78 ألفا و776 لتر سولار وبنزين قبل بيعها في السوق السوداء، و85 أسطوانة بوتاجاز، و118 قضية دقيق مدعم وأقماح ومخابز، بمضبوطات بلغت 69 طنا و810 كجم من الدقيق المدعم، و30 قضية في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و67 قضية فى مجال الغش التجاري.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 555 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر الرسمي، باعة جائلون)، و30 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و29 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و8 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، و10 قضايا في مجال الأعلاف والأسمدة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.