أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 79 ألف لتر بنزين وسولار و70 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 79 ألف لتر بنزين وسولار و70 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

03:24 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

ضبط 79 ألف لتر بنزين وسولار و70 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

ضبط 79 ألف لتر بنزين

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
شن ضباط الإدارة العامة لشرطة والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة لتحقيق الرقابة على الأسواق، وضبط المتلاعبين في السلع التموينية والبترولية المدعمة ومكافحة جميع صور الغش التجاري.
وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة على مدى 24 ساعة – عن ضبط 22 قضية مواد بترولية، ضبط خلالها على 78 ألفا و776 لتر سولار وبنزين قبل بيعها في السوق السوداء، و85 أسطوانة بوتاجاز، و118 قضية دقيق مدعم وأقماح ومخابز، بمضبوطات بلغت 69 طنا و810 كجم من الدقيق المدعم، و30 قضية في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و67 قضية فى مجال الغش التجاري.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 555 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر الرسمي، باعة جائلون)، و30 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و29 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و8 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، و10 قضايا في مجال الأعلاف والأسمدة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لماذا أشعل عامل مسجد بالقليوبية النار في ابنه؟

    أخبار

  • ضبط 433 طن قمح داخل مطحن قبل بيعها بالسوق السوداء بمنطقة المرج

    أخبار

  • ضبط 575 قضية تموينية متنوعة في حملة للرقابة على الأسواق بالمحافظات

    أخبار

  • ضبط 1500 لتر وقود و2211 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء

    أخبار

إعلان

0a654084f0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

نقيب الفلاحين: نستخدم "القش" كأعلاف للمواشي بعد زيادة أسعارها

نقيب الفلاحين: نستخدم "القش" كأعلاف للمواشي بعد زيادة أسعارها