تأجيل محاكمة 32 متهمًا في "خلية ميكروباص حلوان" لـ 22 أكتوبر
تأجيل محاكمة 32 متهمًا في "خلية ميكروباص حلوان" لـ 22 أكتوبر
03:17 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
محاكمة 32 متهمًا في خلية ميكروباص حلوان
كتب- عمرو علي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ميكروباص حلوان"، بتهمة بقتل معاون مباحث حلوان، و6 أمناء شرطة آخرين، لجلسة 22 أكتوبر الجاري.
وجاء قرار التأجيل لسماع الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامي زين الدين، وعفيفي عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.
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