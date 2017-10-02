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تأجيل محاكمة بديع وآخرين في " أحداث البحر الأعظم" لـ 21 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة بديع وآخرين في " أحداث البحر الأعظم" لـ 21 أكتوبر

03:16 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

تأجيل محاكمة بديع وآخرين في

كتب- عمرو علي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية "أحداث البحر الأعظم"، لجلسة 21 أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل لحضور المتهمين.
صدر القرار بعضوية المستشارين سامي زين الدين، وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين قيامهم بارتكاب جرائم عديدة، منها: التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى

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مصراوي Masrawy

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