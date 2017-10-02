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الداخلية : مقتل 3 من كوادر حركة "حسم" الارهابية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمدينة 15 مايو

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مصراوي Masrawy

الداخلية : مقتل 3 من كوادر حركة "حسم" الارهابية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمدينة 15 مايو

03:06 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 3 من أبرز كوادر حركة "حسم" الارهابية، الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية؛ في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، أثناء ضبطهم بمنطقة نائية بمدينة 15 مايو بالقاهرة.

وقال مسئول مركز الاعلام الأمني - فى بيان صادر اليوم الإثنين عن وزارة الداخلية – إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني، تفيد تردد مجموعة من كوادر حركة "حسم" الإرهابية على منطقة المقابر (تحت الإنشاء)، والكائنة بمنطقة 15 مايو بمحافظة القاهرة ليلاً، هروباً من الملاحقة الأمنية، وأنهم بصدد الإعداد الفعلي لتنفيذ عمل عدائي خلال المرحلة الراهنة.

وأضاف أنه تم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة، والانتقال للمكان المشار إليه ومحاصرته، إلا أنه حال اقتراب القوات للمكان، فوجئت بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاهها، مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران.

وأشار الى أن تبادل اطلاق النيران أسفر عن مصرع ثلاثة من العناصر الارهابية، أمكن تحديد شخصية اثنان منهم، وهما الإرهابي محمد عبدالكريم مرعى عبدالرحمن (مواليد 16 /9 /1994- حاصل على بكالوريوس هندسة – إبشواى/ الفيوم)، و الإرهابى محمود بركات محمد محمد (مواليد 16 /8 /1988 – ترزى – قرية المنشية مركز ناصر/ بنى سويف)، مضيفا أنه عثر بمحل الواقعة على بندقية آلية، وطبنجة عيار 9 مم، وكمية من الذخيرة وفوارغ الطلقات.

وأكد مسئول مركز الاعلام الأمني أن المذكورين، من أبرز وأخطر العناصر الإرهابية المنتمية لما يسمى حركة "حسم" الإخوانية، والتي اضطلعت بتبنى العديد من الحوادث الإرهابية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا الى أنهما مطلوب ضبطهما على ذمة القضية رقم 760/2017 حصر أمن دولة (تحرك طلائع حركة حسم).

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المشار إليها، وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.

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مصراوي Masrawy

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