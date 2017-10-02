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إسماعيل: البرلمان سيكون خير معين للحكومة للقضاء على الزيادة السكانية

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إسماعيل: البرلمان سيكون خير معين للحكومة للقضاء على الزيادة السكانية إسماعيل: البرلمان سيكون خير معين للحكومة للقضاء على الزيادة السكانية

التحرير

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أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن التشريعات التي أنجزها البرلمان في دوري الانعقاد الماضيين، كان لها «دور كبير في الحفاظ على مقدرات الشعب ومصالحه، ومن بينها قوانين الاستثمار، والخدمة المدنية وتقنين وضع اليد».

وشدد خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، اليوم الإثنين، على أهمية إنجاز قوانين التأمين الصحي، والإدارة المحلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظمات النقابية.

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وأشار إلى أن المرحلة المقبلة، حرجة ومهمة لذا تتطلب مواصلة العمل والجهد، موضحا أن لديها كل مقومات النهضة الشاملة، وتعمل على «تحقيق قفزة تلحقنا بمصاف الدول المتقدمة».

ولفت إسماعيل إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر حاليا هو «الزيادة السكانية، التي تلتهم كل مقومات التنمية وتعوق المضي قدما نحو تحقيق النمو»، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك تضافر بين كل قوى الشعب للقضاء على هذه الأزمة، مؤكدا أن البرلمان سيكون خير معين للحكومة في القضاء على الأزمة السكانية بشكل يسمح للوصول إلى معدلات تنمية حقيقية. 

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التحرير

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