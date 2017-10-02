عبد العال: النواب استخدموا الأدوات البرلمانية بحكمة واقتدار

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أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن نواب البرلمان جديرون بتبني مطالب المواطنين المصريين من خلال مشروعات القوانين التي تعبر عن آمالهم، بما يعزز تقدم الوطن وقدرته على مواجهة التحديات.

ووجه عبد العال، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث، اليوم الإثنين، الشكر لأعضاء البرلمان لما قدموه خلال دوري الانعقاد الماضيين.

وأشار إلى أن الأداء البرلماني في الدورين السابقين كان «مخلصًا، بعيدًا عن الهوى ومن أجل المصلحة العامة»، لافتًا إلى مشاركة عدد غير مسبوق من النواب في المناقشات على مدى الدورين السابقين.

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وأوضح أن نواب المجلس استخدموا كل الأدوات البرلمانية بحكمة واقتدار، كان أغلبها لتبصير الحكومة وإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجهها، فضلا عن تشريعات حققت آمال وتطلعات المواطنين.

وأضاف أنه «عليكم أن تبذلوا جهودا مضاعفة في التعاون مع الحكومة لصالح الوطن»، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط البرلمانية في التعامل بين النواب والمنصة، واحترام الدستور والقانون واللائحة في التعامل تحت القبة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة المناقشة الجيدة لمشروعات القوانين التي يتم عرضها.

وأوضح أن «الحرية ليست فوضى أو حقا مطلقا، ويجب ممارستها في إطار احترام حرية الآخرين»، وبدأ الجلسة بالتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر، ووجه التحية للقوات المسلحة التي ضحت بأرواحها فداءً للوطن، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ما زالت تبذل كل غالٍ ونفيس من أجل مصر، وقدم التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة، موضحا أن المجلس يسعى إلى أن يقدم عملا برلمانيا يحتذى أمام العالم.