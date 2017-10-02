«الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الخريف (فيديو)

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حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الخريف، موضحا أن النصف الأول من فصل الخريف يشوبه العديد من الموجات الحارة الشبيهة بفصل الصيف.

وقال عبد العال، خلال لقائه مع برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "ten"، اليوم الإثنين: "حالة الطقس تأثرت منذ أول من أمس من منخفض آتٍ من الصحراء الغربية، أدى إلى ارتفاع فى درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة".

وأضاف: "هذا المنخفض بدأ تأثيره يتلاشى تدريجيا ويصاحبه رياح فى أقصى غرب السواحل الغربية، وربما درجات الحرارة الفترة المقبلة في القاهرة ما بين 33 و34".

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وأوضح: "هناك شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، بالإضافة إلى نشاط للرياح وأمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد"، مطالبا المواطنين بتوخي الحذر على الطرق.